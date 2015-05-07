Спасибо дедам за Победу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник учащиеся школы № 48 Намангана посетили на дому ветерана Второй мировой войны, инвалида II группы Сергея Александровича Крюкова.

Школьники подготовили специальную программу, рассказали стихотворения, спели песни военных лет, преподнесли подарки, и даже вызвались подмести и полить двор и садовые цветы.

Бывший механик-водитель танка Т-34 рассказал им о своей трудной молодости, как он 16-летним добровольцем в 1943 году попал на фронт и оказался в страшной мясорубке на Курской дуге. Именно там он получил свое боевое крещение, первое ранение. Подлечившись, Сергей опять сбежал из лазарета на фронт, догнав свою часть.

С широко распахнутыми глазами дети слушали рассказ ветерана и никак не могли представить себе сидящего рядом с ними дедушку мальчишкой, чуть старше их, за рычагами танка.

Поведал Сергей Александрович и о своей мирной профессии водителя КрАЗа, о всех стройках Узбекистана, где ему довелось работать.

Прощаясь, школьники сфотографировались с ветераном, уносили с собой его рассказы, благодарили за победу, желали здоровья и долгих лет жизни.

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