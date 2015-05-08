Делегация Японии посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая пребывающая с визитом в Ташкенте делегация членов Палаты советников Парламента Японии во главе с бывшим Послом в Узбекистане, депутатом Кёко Накаямой в сопровождении нынешнего главы японской дипмиссии в Республике Фумихико Като посетила Министерство иностранных дел Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, рассмотрены отдельные вопросы двусторонней повестки дня, а также организационные аспекты предстоящего в столице Узбекистана узбекско-японского межпарламентского форума, сообщает МИД Узбекистана.

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