Делегация Японии посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Делегация Японии посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана08.05.2015 18:28
ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая пребывающая с визитом в Ташкенте делегация членов Палаты советников Парламента Японии во главе с бывшим Послом в Узбекистане, депутатом Кёко Накаямой в сопровождении нынешнего главы японской дипмиссии в Республике Фумихико Като посетила Министерство иностранных дел Узбекистана.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, рассмотрены отдельные вопросы двусторонней повестки дня, а также организационные аспекты предстоящего в столице Узбекистана узбекско-японского межпарламентского форума, сообщает МИД Узбекистана.
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