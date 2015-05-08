Мир для нас всего дороже

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Преподаватель кафедры языков Наманганского юридического колледжа Фатыма Мирзаева со своими учащимися провела во вторник мероприятие под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященное великому Дню Победы над фашизмом.

Ф. Мирзаева рассказала о своем дедушке Сабире Ахметовиче Исхакове, который был призван на фронт в 1942 году и доблестно сражался за свою Родину. Заканчивал службу во Владивостоке и на Сахалине в 1947 году.

"Мы родились и выросли в мирное время и о войне можем судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. События тех лет для нас – история. Но мы всегда будем помнить о великом подвиге наших отцов и дедов, славных сынах и дочерях, отдавших жизни ради будущих поколений", – подчеркнула Фатыма Мирзаева.

Были исполнены танцы под песни военных лет "Синий платочек", "Смуглянка". Студенты Шерзод Мирзаахматов, Мафтуна Дусматова, Олег Шульц, Настя Захарци, Рифат Бурундуков, Дима Шахов, Юля Моторина, Достон Зульфикаров с воодушевлением читали современные тематические и стихи военных лет.

Студенты с интересом рассматривали ордена и медали ветерана войны Сабира Исхакова, которого уже нет среди нас. Были также выставлены буклеты, плакаты, рисунки студентов, посвященные памяти павших на полях сражений воинов.

Заместитель директора по учебной части Абдурашид Режапов подчеркнул, что подобные мероприятия являются важным фактором в воспитании учащихся в духе патриотизма, призвал молодежь помнить уроки прошлого. Присутствующие почтили память погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны минутой молчания.

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