На паркет вышли наманганские налоговики

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В спорткомплексе ООО "Дельта Акмал сервис" Намангана прошли областные соревнования по мини-футболу среди работников налоговой службы, посвященные 9 мая – Дню памяти и почестей. В них приняли участие 13 команд со всех районов области.

"Отборочные игры прошли в 4 группах. В финале касансайские налоговики победили чустских коллег и заняли первое место. Второе и третье места поделили представители Чустской и Чартакской РГНИ. Победителям были вручены дипломы и ценные подарки", – рассказывает главный специалист информационной службы Наманганского облГНУ Баходир Хамидов.

Были также отмечены игроки в отдельных номинациях: лучшим нападающим стал сотрудник Касансайской ГНУ Жобир Хусанов, лучшим игроком и лучшим вратарем стали соответственно Музаффар Турдалиев из Чуста и папский спортсмен Дилшод Турсунов. В номинации "За волю к победе" победила команда Папского ГНИ.

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