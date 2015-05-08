В университете помянули тех, кого сегодня нет

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском государственном университете во вторник прошел вечер, посвященный Дню памяти и почестей. В мероприятии под названием "Дийдор" приняли участие студенты, профессора и преподаватели, а также педагоги-ветераны.

Участников торжества тепло поздравил ректор университета, доктор технических наук, профессор Абдусалом Умаров. Он особо отметил и значение социально-экономических реформ, проводимых в Узбекистане под руководством Президента Ислама Каримова, направленных в первую очередь на повышение благосостояния народа и дальнейшую демократизацию общества.

По повестке дня выступили заместитель хокима области Н. Хайиталиев, помощник хокима области по духовно-просветительской работе Т. Дедаханов, экс-ректор М. Маматов, студент факультета физкультуры и спорта С. Нурматов и другие.

Было подчеркнуто, что защита интересов старшего поколения поднята на уровень государственной политики. В ходе вечера были продемонстрированы слайды о жизни и деятельности профессоров и преподавателей, которые внесли большой вклад в развитие вуза, коллеги и ученики вспоминали тех, кого сегодня уже нет.

Мероприятие завершилось вручением памятных подарков педагогам-ветеранам.

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