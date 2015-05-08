В наманганском музее воссоздали боевой эпизод с генералом Рахимовым

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Целое представление устроили во вторник в Наманганском областном краеведческом музее. Здесь разыграли боевой эпизод с участием Героя Советского Союза генерала Сабира Рахимова.

Идея мини-спектакля возникла у журналиста местной газеты "Наманганская правда" Алтынбека Байбулатова, загоревшегося показать молодежи, как в реальности проходили боевые действия.

"Пришлось много побегать, чтобы достать в театре им. Навои, музее памяти и почестей, фондах краеведческого музея несколько комплектов настоящей военной формы, погоны, оружие и прочую амуницию", – рассказывает Алтынбек, выступивший сразу в нескольких ипостасях: и автора сценария, и режиссера, и исполнителя главной роли. Ну и много времени, по его словам, отняли репетиции.

Но в конце концов все удалось утрясти, раздобыть в том числе и пулемет "Максим" времен Великой Отечественной войны, винтовки Мосина, записать для пущего реализма звуки боя и т. п.

В итоге получился пусть и небольшой вполне реальный эпизод той войны.

По сюжету генерал Рахимов оказался на передовой и попал под огонь снайпера. Тот ранил генерала и убил командира роты. Командование срочно принял известный фронтовой журналист и писатель Адхам Хамдам, приехавший для подготовки материала. Операция по обезвреживанию немецкого снайпера закончилась его поимкой.

После боя Адхам Хамдам и его товарищ в форме младших лейтенантов (студенты НамГУ Мавлон Абдусаматов и Тимур Байбулатов) читают солдатские письма, проникновенные стихи о войне, любви и Родине, а преподаватели Наманганского колледжа искусств Неля Шакирова и Абдухалил Исаков исполнили песни о войне.

Среди зрителей были ученики школы №7 и медицинского колледжа и колледжа строительства и дизайна, живые свидетели войны – фронтовик Сергей Александрович Крюков, блокадница Лидия Ивановна Филатова. Они также поделились воспоминаниями о грозных сороковых. Ребята слушали и смотрели, затаив дыхание, словно перенесшись в те далекие годы.

Воины-интернационалисты оценили выступление с чисто военной точки зрения. Ветеран спецназа – представитель областного объединения воинов-интернационалистов Гафуржон Адашев начал свое выступление несколько необычно:

"Младший лейтенант Байбулатов, ко мне! Выдайте личному составу подарки, подготовленные редакцией газеты "Болалар дунёси", которой много лет руководил сын писателя-фронтовика – недавно скончавшийся журналист Пулат Хамдам.

Затем он поделился воспоминаниями о Пулате-ака, который был весьма популярным человеком в области.

Далее мероприятие продолжилось в кафе "Орифий", где в завершение банкета поразила всех Л. Филатова, безукоризненно прочитавшая молитву на узбекском языке.

"Я рад, что мне удалось показать хотя бы малую толику того, что довелось пережить нашим отцам и дедам. Очень благодарен за помощь администрации музеев, театра им. Навои, студентам и преподавателям НамГУ, областному отделению Федерации борьбы пенчак силата Узбекистана и лично Абдулло Ташбаеву", – говорит Алтынбек.

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