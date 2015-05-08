



За что платятся и на что используются налоги?



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане во вторник состоялся областной этап республиканского смотра-конкурса "Налоговые знания – детям!" среди учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей. Первое место среди учащихся младших классов общеобразовательных школ в номинации "Тема налогов в картинках" заняла учащаяся 4 класса общеобразовательной школы № 17 Учкурганского района Мухаббат Ботиралиева. Среди учащихся средних и старших классов в номинации "Тема налогов в рассказах" лучшей стала учащаяся 9-го класса этой же школы Халима Фозилова, а среди учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей в конкурсе сочинений "Налоговая политика Республики Узбекистан" и компьютерной презентации на тему "За что платятся и на что используются налоги?" победа досталась учащимся 3 курса Туракурганского профессионального колледжа экономики и сервиса Муаттар Турдиалиевой и Гайратжону Махмуджонову. Победители примут участие в республиканском этапе конкурса. Традиционный конкурс, проводимый Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, Министерством народного образования и Центром среднего специального, профессионального образования, способствует приумножению знаний учащихся в налоговой сфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи