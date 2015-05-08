Наманганские волонтеры помогают фронтовикам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Акция наманганских волонтеров продолжилась и в канун Дня Победы над фашизмом.

Во вторник девушки привезли лекарства и чистые занавески ветерану Джуре-ота Саидахмедову. Дедушка был растроган вниманием, благодарил от души.

А парни сделали ремонт в ванной комнате и установили за свой счет новую сантехнику у Завдата Курбановича Рахимова. 90-летний ветеран и его 83-летняя жена не могли нарадоваться на обновленную, ставшую радостной и светлой ванную комнату.

"Мы не стремимся к известности. Для нас главное – помочь уже совсем старым фронтовикам, они часто одиноки, за ними некому ухаживать", – говорит один из добровольцев Акмаль.

Стоит добавить, что к группе волонтеров, организовавшейся в социальной сети, присоединись новые участники. Всех их объединяют неравнодушие и стремление делать добрые дела.

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