В Намангане прошли Хамидовские чтения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Смотром молодых сил стали прошедшие в среду в Наманганском госуниверситете Хамидовские чтения. Свои работы, вошедшие в сборник по итогам конференции, представили в основном представители нового поколения ученых.

Это уже пятый форум памяти замечательного преподавателя, ученого и организатора науки Турсуной Хамидовой, 90-летие со дня рождения которой отмечается в этом году. Также мероприятие было посвящено Дню памяти и почестей.

Ректор НамГУ, профессор, доктор технических наук А. Умаров отметил важность участия молодых ученых в таких форумах, где они проходят апробацию своих работ, предложил студентам и магистрантам активнее пользоваться подобными возможностями.

Также он и выступивший затем доцент Кадыр Насыров познакомили собравшихся с научной и творческой биографией Турсуной Хакимовны, неожиданной стороной ее таланта – строгая профессор сочиняла добрые, лирические стихи для своих внуков, философские размышления о жизни.

Примером для студентов стали выступления с докладами студентки Андижанского госуниверситета С. Агадулиной и магистранта этого же вуза Ш. Набиева с вызвавшими интерес докладами о значении концепта "любовь" в русской литературы и определении "жизни" в "Севастопольских рассказах" Льва Толстого и другие. Докладчикам были вручены сборники Хамидовских чтений.

Также выступили представители нового поколения семьи Хамидовых – Рузибаевых с воспоминаниями и личности ученой. А подопечные доцента кафедры русского языка Елены Чжен показали композицию на стихи Т. Хамидовой.

Затем участники конференции продолжили свою работу в секциях. А подвели итоги уже в четверг на пленарном заседании.

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