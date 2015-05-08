Акция доброты наманганской школы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду в школе № 34 Намангана по инициативе заместителя директора по духовно-просветительской работе С. Н. Дронкиной провели акцию, посвященную Дню памяти и почестей – всем коллективом собрали и подобающим образом оформили подарки ветеранам – полотенца, носки, рубашки, костюмы, средства гигиены, закупили продуктов.

Визит небольшой делегации из учащихся старших классов и учителей школы во главе с директором Р. А. Урмановой стал для постояльцев Дома ветеранов приятным сюрпризом.

"Сегодня здесь живут и получают лечение 19 подопечных, среди которых инвалиды, ходячие, лежачие больные", – говорит директор Б. Шомирбаев.

Здесь очень чисто, уютно. Надлежащий уход обеспечивают высококвалифицированный медперсонал: врач- терапевт Зохида Норматова, старшая медсестра, кавалер ордена "Мехнат шухрати" Уктамхон Абдуллаева, медсестра Тилобат Махкамова, санитарка Мархабат Охунова; мастера поварского дела Хабибулло Охунов, Холида Миродуллаева; прачка Назира Гиятова.

Жители Дома ветеранов очень обрадовались гостям, рассказали о своей нелегкой судьбе. Всем подняли настроение задушевные беседы, фотографии на память.

"Надо сказать – это не первая акция коллектива нашей школы. Два года назад к Наврузу, помимо игрушек и детских вещей, по инициативе учащихся купили телевизор и подарили детям Дома малютки", – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 34 Н. Н. Бекбулатова.

Также, разделяясь на небольшие бригады из учащихся и учителей, в первые майские дни посетили участников войны, ветеранов трудового фронта из подшефной махалли "Оби-хаёт". Со всеми побеседовали, вручили подарки, одиноким помогли прибраться в домах.

УЗИНФОРМ