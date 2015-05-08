Посольство Украины в Узбекистане об итогах саммита Украина – ЕС

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 7 мая, посольство Украины Республике Узбекистан распространило сообщение, посвященный итогов 17-го саммита "Украина – ЕС".

Данный саммит, прошедший 27 апреля в Киеве, стал первым для Украины и ЕС в условиях действия Соглашения об ассоциации, подписание которого стало возможным после победы в Украине Революции достоинства, говорится в сообщении.

Повестка дня саммита включала обсуждение комплекса вопросов, связанных с развитием ситуации в и вокруг Украины, включая состояние имплементации Минских договоренностей и последствия оккупации АР Крым и г. Севастополь.

Кроме этого, был обсужден ход выполнения Соглашения об ассоциации и реализации внутренних реформ в Украине, ход подготовки к Рижскому саммиту инициативы "Восточное партнерство", а также вопросы регионального характера.

Саммит ЕС ознаменовал качественно новый этап взаимодействия Украины и ЕС на наивысшем уровне на основе принципов политической ассоциации и экономической интеграции.

Во время общей пресс-конференции руководством ЕС предоставлены четкие сигналы в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, усилий нашего государства в противодействии вооруженной агрессии со стороны РФ, в частности в контексте продолжения санкционной политики ЕС, а также процессу реализации внутренних реформ и стабилизации внутриэкономической ситуации.

17-й Саммит "Украина – ЕС" стал важным этапом в процессе европейской интеграции Украины в условиях действия Соглашения об ассоциации и засвидетельствовал последующую поддержку со стороны ЕС усилий Украины в противодействии внешней агрессии и процессе осуществления внутренних реформ. Саммит позволил лидерам Украины и ЕС скоординировать и согласовать соответствующие подходы сторон, подчеркивается в сообщении посольства Украины.

По итогам Саммита было принято Совместное заявление.

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