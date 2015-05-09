К ветерану труда пришли наманганские лицеисты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг в доме у ветерана труда Марии Васильевны Кравченко, проживающей по улице С.Айни Намангана, появилось много гостей. Ее навестили студенты нескольких групп академического лицея "Дустлик" при НИПИ во главе с педагогами Г. Исамовой и Г. Рахматовой. Они помогли провести генеральную уборку, вскопали грядки и посадили цветы.

Мария Васильевна рассказала молодежи о том, как добросовестно трудилась много лет на одном месте, просила ребят учиться хорошо. С 1959 года она работала главным бухгалтером в областной многоотраслевой больнице, воспитала многих специалистов, отмечена наградами. Ее фотография и сейчас висит на Доске почета. После выхода на пенсию в 1986 году она трудилась еще 17 лет и внесла большой вклад в развитие здравоохранения. Сейчас воспитывает троих внуков.

Коллектив академического лицея стремится внести свой вклад в выполнение программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", проводятся уроки духовности по этой теме, беседы, конкурс сочинений "Как я понимаю Государственную программу "Год внимания и заботы о старшем поколении".

"В Узбекистане проводятся духовно-просветительские и военно-патриотические мероприятия. Студенты навещают престарелых граждан, ветеранов войны и труда, и, на мой взгляд, ничто не заменит такое живое общение молодежи с много повидавшими ветеранами, свидетелями и участниками многих событий нашей истории", – отмечает преподаватель русского языка и литературы Гулнора Рахматова.

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