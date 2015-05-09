Правовые знания несут в массы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Республиканская пропагандистская группа Министерства юстиции Узбекистана в составе известных ученых-правоведов, практиков и экспертов провела в четверг учебный семинар в рамках проекта "Патриотизм – это служение на пути процветания Родины".

Участниками семинара стали сотрудники органов государственного управления, правопорядка, судов, институтов гражданского общества, предприятий, учреждений и организаций, ответственные за духовно-просветительскую работу, студенческая молодежь.

О задачах проекта рассказал в своем вступительном слове начальник областного управления юстиции Салохиддин Нуриев. Он отметил, что нынешнее процессы глобализации требуют от каждого гражданина социальной активности, духовного роста.

Поэтому к ряду актуальных задач относятся вопросы ознакомления общественности с сутью осуществляемых реформ, обеспечения населения правовой информацией и литературой, непосредственного доведения до молодежи необходимых сведений о традициях национальной государственности и механизмах действующей правовой системы, внедрения эффективных методов обеспечения информационной безопасности в обществе.

Также в ходе мероприятия говорилось о сути и значении Госпрограммы "Год внимания и заботы о старшем поколении", об осуществляемой работе по ее исполнению, о том, что недавно состоявшиеся выборы Президента Узбекистана прошли на основе открытости и гласности, демократических принципов, что было признано не только нашим народом, но и мировой общественностью. Участники встречи получили подробные ответы на интересовавшие их вопросы.

С докладами по тематике семинара выступили преподаватели Ташкентского государственного юридического института – профессор, заместитель главного редактора журнала "Хукук ва бурч" Миродил Баратов, заведующий кафедрой, профессор Бобокул Тошев, доцент Рахмон Кучкоров и генеральный менеджер фирмы правовой информации "YURIDA" Аброр Ибрагимов.

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