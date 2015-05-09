Президент Узбекистана совершил визит в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с визитом в Москву. Визит был предпринят по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в предпраздничных торжествах по случаю празднования 70-летия Великой Победы.

В ходе пребывания в Москве Президент Узбекистана принял участие во встрече глав государств-участников СНГ, в своем выступлении на которой отметил вклад узбекистанцев в общее дело Победы, беспримерное мужество, героизм и стойкость всех тех, кто ценой своей жизни защищал на полях сражений мир и свободу на земле, а также отметил предпринимаемые сегодня в Республике меры по поддержке ветеранов и пожилых людей.

Ислам Каримов подчеркнул, что самое главное сегодня - это извлечь необходимые уроки этой войны – этой кровавой бойни. "Независимо от того, кто и что стало причиной развязывания войны, - всему здравомыслящему человечеству ясно одно – повторить такую войну или начать новую, которая если ее начать, непременно станет следующей и, очевидно, последней мировой войной".

Также в ходе встречи глав государств СНГ стороны рассмотрели вопросы, касающиеся текущей повестки дня Содружества, графика предстоящих мероприятий на высшем уровне, обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, сообщает пресс-служба главы государства.

УЗИНФОРМ