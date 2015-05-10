Вступило в силу узбекско-казахское соглашение о реадмиссии

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о реадмиссии лиц, которое было подписано в Астане 7 сентября 2012 года.

Данный двусторонний документ определяет порядок взаимодействия правоохранительных органов Узбекистана и Казахстана в вопросах приема-передачи лиц, въехавших или находящихся на территории другого государства с нарушением национального законодательства этого государства, сообщает МИД Узбекистана.

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