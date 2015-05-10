В Узбекистане отметили День памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая в Ташкенте на Площади памяти прошли торжества по случаю празднования Дня памяти и почестей и 70-летия Великой Победы, на которые были приглашены ветераны, члены правительства, парламента, военные и другие.

В торжествах принял участие Президент Узбекистана Ислам Каримов, который возложил венок к монументу Скорбящей матери и почтил память узбекистанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В речи главы государства говорилось:

"Сегодня наш народ широко отмечает незабываемую историческую дату – 70-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Мне доставляет огромное удовольствие поздравить с этой славной датой прежде всего всех наших уважаемых ветеранов, проявивших мужество и отвагу на этой войне, самоотверженно трудившихся в тылу, весь народ Узбекистана. Безусловно, важнейший долг для нас – отдать дань памяти тем, кто во имя нынешней мирной жизни и чистого неба пал на полях сражений. Сегодня всем хорошо известно, что Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов и миллионов людей, оставившая после себя неисчислимые потери, боль и горечь утраты, была самой беспощадной, самой кровопролитной войной в истории человечества, и этого никто в мире не забудет.

Естественно, каждая семья, каждый человек в нашей стране глубоко осознают, сколь высокой ценой досталась победа над фашизмом, и стремятся как зеницу ока беречь мир и спокойствие на нашей земле, сказал глава нашего государства.

Сам факт, что из проживавших в то время в Узбекистане около 6,5 миллиона человек более 1,5 миллиона участвовали в войне, свидетельствует о том, что практически четвертая часть нашего населения сражалась против фашизма.

Прошло уже 70 лет, но в каждой семье жива память о том, что в той страшной войне погибло около полумиллиона наших соотечественников, а сколько вернулись инвалидами, сколько женщин остались вдовами, детей – сиротами! Одним словом, в нашей стране нет ни одной семьи, которую не опалило бы пламя тех суровых лет.

Мы никогда не забудем, что народ Узбекистана, стойко преодолевая все трудности и невзгоды военного времени, день и ночь неустанно трудился и внес достойный вклад в победу.

Разве можно забыть, что наш народ принял около 1 миллиона человек, эвакуированных в Узбекистан, в том числе детей, делился с ними последним куском хлеба, со словами "Ты не сирота" дал им не только кров, но и проявил по отношению к ним свои самые лучшие человеческие качества – милосердие, щедрость и благородство?!

Как известно, гуманизм и духовные ценности, доброта и широта души каждого народа ярко проявляются именно в такие трудные времена.

За мужество и отвагу на полях сражений 338 наших отцов и дедов были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи и тысячи наших соотечественников были награждены боевыми орденами и медалями – все это является практическим доказательством настоящего героизма нашего народа в борьбе против фашизма.

17 лет назад 9 Мая – День Победы мы объявили в нашей стране Днем памяти и почестей, и сегодня, по прошествии времени, сама жизнь подтверждает, насколько верным было это решение.

Мы приняли его, опираясь на наши национальные традиции и глубоко осознавая, что пройдут годы, столетия, но в памяти нашего народа, многое повидавшего на своем веку и никогда не склонявшего голову перед врагом, навечно сохранятся светлые имена самоотверженных сынов и дочерей, не пожалевших своей жизни во имя свободы Родины, мирной и спокойной жизни. Поэтому вполне закономерно, что установление нами Дня памяти и почестей нашло самую широкую поддержку у наших граждан.

Яркое тому свидетельство мы видим в том, как в эти дни оживленно и многолюдно на площадях Памяти, созданных в центре нашей столицы – Ташкенте и на местах, где дань уважения и памяти не вернувшимся с войны нашим соотечественникам отдают представители всех поколений, жители нашей страны, зарубежные гости.

Считаю, что нам необходимо еще больше усилить работу, направленную на оказание всесторонней заботы и внимания ветеранам Второй мировой войны.

Ведь, как гласит народная мудрость, жизнь быстротечна. И мы не должны забывать о том, что почитание, проявление внимания и заботы о наших ветеранах, участвовавших в той беспощадной войне, не щадя себя трудившихся в тылу, создание для них всех необходимых условий, оказание им со стороны государства и общества всемерной поддержки, чтобы обогатить жизнь этих дорогих нам людей, наполнить ее радостью и содержанием, – вся эта благородная работа является для каждого из нас не только актуальной задачей, но и поистине священным долгом.

Прежде всего, руководителям всех уровней необходимо помнить, что они должны чаще встречаться с ветеранами, чутко и внимательно подходить к решению всех вопросов, связанных с их нуждами, сказал глава нашего государства. Конечно, все мы, и в первую очередь уважаемые ветераны, хорошо знаем, что в нынешнем году, объявленном Годом внимания и заботы о старшем поколении, в частности, в связи с 9 Мая – Днем памяти и почестей, в нашей стране реализуются масштабные целенаправленные меры.

Однако жизнь не бывает без проблем. В этом смысле материальная и моральная поддержка представителей старшего поколения, дальнейшее улучшение их медицинского обслуживания, бытовых условий всегда должны быть в центре нашего внимания.

Человек, народ, нация живы и вечны благодаря исторической памяти. Вне всякого сомнения, наши потомки никогда не забудут, ценой каких усилий всех народов была достигнута эта великая Победа над фашизмом, и будут всегда с гордостью и честью вспоминать проявленные нашим народом героизм и стойкость, сказал Президент нашей страны.

В связи с этим хотел бы подчеркнуть одну истину. Наши отцы и деды, погибшие на полях сражений жестокой войны, отдали свои жизни не ради взятия какой-то высоты и не ради какого-то "великого вождя", а прежде всего во имя жизни и свободы своих родителей, любимых, детей, своей страны.

Поистине, такая любовь к родной земле, преданность Родине – качество, впитавшееся в плоть и кровь нашего народа.

Для наших детей, родившихся и выросших в годы независимости, которые самостоятельно, по-новому мыслят и становятся сегодня действительно решающей силой, одним словом, для нашей молодежи стремление к высоким целям, готовность самоотверженно трудиться во имя великого будущего Родины является неотъемлемой частью жизни, и это придает всем нам сил, энергии и уверенности.

Вспоминая ту суровую войну, мы не вправе забывать одно очень важное обстоятельство. Речь идет о недопущении повторения кровопролитной, жестокой и беспощадной войны, предотвращении подобной трагедии и истребления людей, защите человечества от угрозы фашизма.

Сегодня мы однозначно, уверенно говорим – нам, как и другим народам, в первую очередь нужны мир и спокойствие! Мы хотим лишь одного: пусть будет светлым наш завтрашний день, небо – чистым, пусть сбудутся все наши благородные мечты и помыслы!

Еще раз хочу повторить: нам и всем народам планеты нужны, на первый взгляд, очень простые и вместе с тем очень важные вещи – мир и спокойствие!

Однако, к огромному сожалению, в нынешнем стремительно меняющемся сложном мире ситуация, которая складывается в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе вокруг нас, приобретает все более тревожный, угрожающий характер, и само время требует от всех нас не допускать равнодушия и беспечности, быть всегда бдительными и внимательными, подчеркнул Президент нашей страны.

В различных регионах мира нарастают противоречия и противостояния, кровавые конфликты, такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, наркотрафик, вновь дает о себе знать такое зло, как фашизм, национализм, шовинизм.

Само собой разумеется, в такой напряженной обстановке, которая вызывает тревогу у всего человечества, еще более важное значение приобретают мобилизация усилий и возможностей всех миролюбивых сил, повышение роли и влияния Совета Безопасности ООН и других авторитетных международных организаций.

В этой все более осложняющейся ситуации, учитывая реальные угрозы и вызовы, Узбекистан проводит политику, которая хорошо известна нашему народу.

Своей первостепенной задачей мы считаем дальнейшее укрепление дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, в первую очередь с соседними странами.

Мы – сторонники решения продолжающихся в различных регионах мира конфликтов и противостояний только политическим, только мирным путем.

Мы считаем недопустимым присоединение к каким-либо военно-политическим блокам, размещение на территории Узбекистана иностранных военных баз, пребывание наших военнослужащих за пределами страны.

Сегодня мы живем в прекрасной, современной, динамично развивающейся стране. В этом плане, если мы зададимся вопросом: "Кем мы были вчера и кем стали сегодня?", то убедимся, что в Узбекистане нет ни одного человека, который не испытывал бы чувство гордости за наши огромные достижения, не ценил бы их результаты.

Но жизнь не стоит на месте. И когда мы говорим о наших важнейших, приоритетных задачах, самое главное – мы должны усилить внимание к созданию всех условий и возможностей для наших детей, молодежи, нового поколения, являющегося продолжателем всех наших благородных начинаний и готового взять на себя ответственность за судьбу и будущее народа и страны, должны оберегать его от различных напастей.

Хотел бы обратить ваше внимание на один характерный факт. Недавно при содействии Организации Объединенных Наций социологами Колумбийского университета (США) было проведено очередное исследование "Всемирный индекс счастья", и его результаты опубликованы в печати.

Согласно исследованию, Узбекистан в этом рейтинге занимает 44-е место среди 158 стран мира и первое – среди государств СНГ.

О чем это свидетельствует?

Прежде всего, это говорит о достигнутых нами в годы независимости высоких рубежах, устойчивых темпах развития нашей экономики, росте уровня и качества жизни наших людей, о том, что наши успехи вновь получают признание мирового сообщества.

Самое важное, что все это является результатом огромного труда, самоотверженности и стойкости нашего народа, живущего с твердыми убеждениями и уверенностью в завтрашнем дне.

И все мы искренне просим у Всевышнего осуществления наших благородных надежд и устремлений. Пусть царят мир и спокойствие на нашей щедрой, благодатной земле, чистым будет небо над нашей Родиной!".

УЗИНФОРМ