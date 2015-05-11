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Посольство Украины в Ташкенте рассказало о роли страны во Второй мировой войне
11.05.2015 09:57

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. В канун 70-летия Победы над фашизмом посольство Украины в Узбекистане выпустило сообщение, в котором рассказало о вкладе этой страны в победу антигитлеровской коалиции.

В частности, в сообщении отмечается, что в канун Второй мировой войны украинские земли находились в составе нескольких стран – СССР, Польши, Чехословакии, Румынии. "Разъединенность украинских земель, которые находились на перекрестке геополитических интересов ведущих государств-участниц Второй мировой войны, делала Украину достаточно уязвимой для внешней агрессии".

"Украина оказалась в эпицентре войны уже в сентябре 1939 года. Историческая судьба распорядилась так, что украинцам пришлось воевать в составе разных армий по обе линии фронта, сотням тысяч из них — одновременно против самых главных враждующих сторон", – подчеркивается далее.

В сентябре 1939 года 112 тысяч украинцев в составе Войска Польского выступили против сил Вермахта. Под польскими флагами тогда погибло 7 тысяч 834 солдата украинской национальности, и около 16 тысяч были ранены. Еще 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии, 100 тысяч – в рядах Украинской повстанческой армии, 250 тысяч украинцев воевали в рядах вооруженных сил союзников и в движении сопротивления.

Далее диппредставительство Украины особо выделяет подвиги воинов-украинцев в войне. По его данным, советскими боевыми наградами были отмечены 2,5 млн. воинов Украины, 2 069 из них удостоены звания Героя Советского Союза (при общем количестве награжденных 11 тысяч 605). Среди 113 дважды Героев Советского Союза – 32 представителя Украины, а среди трижды Героев – И. Кожедуб.

Многие представители украинской земли стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. И. Драченко с Черкащины, П. Дубинда с Херсонщины, С. Половинец с Житомирщины присоединили это высокое звание к Золотым Звездам Героев. Немало было украинцев среди прославленных полководцев и военачальников: маршалы С. Тимошенко, Р. Малиновский, А. Еременко, П. Рыбалко, С. Руденко, генералы В. Герасименко, П. Жмаченко, К. Москаленко, И. Кириченко и другие, – отмечается в сообщении.

Также украинское посольство напоминает, что за мужество и героизм украинского народа почетное звание "Город-герой" было присвоено Киеву, Одессе, Керчи, Севастополю. А войска Украинских фронтов принимали участие в освобождении Европы.

Приводятся и другие сведения. Так, на оккупированной территории Украины в 1941 – 1944 годах активно действовали 3992 подпольных партийных комитета, организации и группы, 558 подпольных комсомольских и молодежных организаций и групп, в которых принимало участие свыше 103 тысяч подпольщиков. Вооруженную борьбу с врагом вели 46 партизанских соединений и 1993 партизанских отряда, бригады и разведывательно-диверсионные группы численностью 518 тысяч партизан.

В других формах борьбы с врагом принимало участие около 1 миллиона 400 тысяч граждан Украины. В ходе вооруженных схваток партизанами Украины было уничтожено 465 тысяч вражеских солдат и офицеров, пущено под откос 5019 воинских эшелонов, взорвано и уничтожено 1566 танков и бронемашин и много другой техники.

На фронте погибли 1,3 млн. украинцев, оккупанты уничтожили 1 млн. 366 тысяч военнопленных и 3,9 млн. мирных жителей; в годы войны на принудительные работы в Германию было вывезено около 2,5 млн. человек.

"Вторая мировая война, послевоенный террор сталинского режима "перекроили" этническую карту Украины. В частности, с территории нашего государства постепенно "исчезали": немцы (насильно переселены на восток СССР в 1941, 1944, 1945 годах), крымские татары (в 1944 году были депортированы из Крыма в Среднюю Азию), евреи (из 3 млн. украинских евреев после войны осталось лишь 800 тысяч человек; 140 тысяч из них впоследствии выехало в Польшу), поляки (с 2,5 млн. до 1950 года в Украине осталось менее 400 тысяч)", – констатируется в сообщении.

"С начала 1941 года вглубь территории СССР (Сибирь, Казахстан, Узбекистан, Коми АРСР) потянулись бесконечные эшелоны с "врагами народа". Депортировали целыми семьями только по подозрению "во враждебных намерениях". Репрессиям поддавались и люди, которые имели родственников за рубежом, а таких в Западной Украине было немало. Всего, ко времени нападения Германии на СССР было депортировано больше 10 процентов население Западной Украины", – говорится далее.

Также посольство отмечает, что материальные убытки, нанесенные Украине, составляли 285 млрд. руб. в довоенном вычислении, общие потери экономики Украины достигли 40 процентов.

В эти дни в Украине отмечают подвиг украинского народа, его выдающийся взнос в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне; выражают уважение всем борцам против нацизма, чтят память о погибших воинах, жертвах войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны; проявляют заботу о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения этого периода, жертвах нацистских преследований; утверждают преемственность традиций воинов-победителей нацизма и нынешних защитников Отчизны, консолидировать общество вокруг идеи защиты Украины.

"Ради реализации этих цели Указом и новым Законом Украины устанавливается День памяти и примирения, который должен отмечаться ежегодно 8 мая. При этом следует особо подчеркнуть, что также сохраняется государственный праздник – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы), которая отмечается 9 мая", – заключается в сообщении.

УЗИНФОРМ

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