В Намангане узнали лучшего предпринимателя

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана в четверг прошел областной этап традиционного в Узбекистане конкурса предпринимателей, ремесленников и фермеров "Ташаббус".

С приветственным словом выступил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Он отметил, что только за 3 месяца текущего года создано 464 новых субъекта предпринимательства, а количество предприятий малого бизнеса по области достигло 15 с половиной тысяч.

Участвующие в конкурсе ремесленники, частные предприниматели и фермеры представили свою продукцию, оформили стенды, демонстрирующие этапы развития, финансовые показатели, поделились планами на будущее.

Многие пробуют свои силы в производстве мебели. Так, ЧП "Барака Нилуфар Мадина" Мингбулакского района успешно реализует детскую, кухонную мебель, компьютерные столы. Наманганский индивидуальный предприниматель Э. Мамасолиев занимается изготовлением боксерских перчаток, кимоно, формы для кикбоксинга, других спортивных изделий и их ремонтом. Выпуск добротной детской, подростковой, мужской, а также спортивной обуви наладили в ООО "Касансай – Ал-Азиз" Касансайского района.

Широко представлены многопрофильные фермерские хозяйства. В фермерском хозяйстве "Мингбулок паррандачилик" выращивают пшеницу, кукурузу, овощи, реализуют населению яйца.

Ножи, посуда, мужские костюмы, женская одежда, банные принадлежности, кухонная утварь, запчасти, прохладительные напитки – далеко не полный перечень представленных на конкурс образцов товаров народного потребления.

Победители определились в 3 номинациях: лучшим предпринимателем жюри признало директора ООО"Наманган момик сочиклари" Г. Бобохонова, лучший фермером руководителя фермерского хозяйства "Раис Санг" Папского района И. Ботирова, а лучшим ремесленником – Ю. Азимова.

Они будут представлять область на республиканском этапе конкурса.

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