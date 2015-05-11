В наманганском музее прошла встреча воинов всех поколений

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Традиционное мероприятие в честь 9 мая, состоявшееся в пятницу в Доме-музее памяти и почестей Намангана, началось с приятного события для воинов-интернационалистов - председатель областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов зачитал решение президиума объединения воинов-интернационалистов "Ветеран" о награждении 5 членов организации.

Нурмухаммад Ахадов, Бахриддин Исмаилов, Ахата Набиев, Босит Турсунов и Акмал Убайдуллаев отмечены "за мужество и доблесть в боях с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в составе ограниченного контингента советских войск (ОКСВА), большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в честь 25-летия вывода ОКСВА с территории Афганистана. Им была вручена памятная медаль "Афгонистонда жанговор харакатлар тугатилган кунининг 25-йиллик" ("К 25-летию окончания боевых действий в Афганистане").

Уже убеленным сединам афганцам, получавшим награды, аплодировали и присутствующие здесь воины Второй мировой войны. После этого гостей тепло поздравили и вручили подарки заместитель директора ООО "Нестле-Узбекистан" Олтин Тиллаев и председатель городского отделения фонда "Нуроний" Анвар Насриддинов. От имени ветеранов выступил Низомхон-ота Сатаров.

С показательными номерами выступили воспитанники спортивного клуба пенчак силата и члены военизированной группы продленного дня "Ветеран-Турон", открытой при школе № 33.

Далее ветеранам были вручены подарки и их пригласили за традиционный дастархан.

"Мероприятие в честь 70-летия Великой Победы прошло как нельзя лучше. Мы постарались собрать здесь многих ветеранов, навещали тех, кто уже не выходит из дома. Хочу выразить особую признательность фонду "Нуроний", ООО "Нестле-Узбекистан", воинам-афганцам и, конечно, работникам телевидения и прессы, с которыми мы стараемся работать в тесном контакте", – говорит директор музея Фарида Мирзамахмудова.

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