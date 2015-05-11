Наманганское ОКП отметило день основания движения и День памяти

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Намангане состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, отмечаемого 8 мая, и Дня памяти и почестей, организованное областной организацией Общества Красного Полумесяца Узбекистана и облсоветом НДПУ. В нем приняли участники Второй мировой войны, ветераны ОКП и НДПУ.

Торжество началось с возложения венков к памятнику Скорбящей матери. В церемонии приняли участие и молодые активисты ОКП, студенты и школьники.

Далее участники собрались в кафе "Дустлик", где ветераны рассказывали о пережитом, вспомнили тех, кого сегодня нет, отметили и гуманитарную деятельность Общества Красного полумесяца, работу, проводимую в рамках Года внимания и заботы о представителях старшего поколения, говорили проникновенные слова благодарности и признательности.

Далее состоялась демонстрация видеофильма "Эзгулик" о многогранной деятельности ОКП, обсуждение фильма превратилось в беседу на тему заботы и добра, где снова шел разговор о гуманитарной деятельности Общества Красного Полумесяца.

Затем были вручены подарки ветеранам, прошел праздничный концерт.

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