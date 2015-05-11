Наманганские ватерполисты вернулись из Малайзии с "золотом"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. С победой в открытом молодежном чемпионате Малайзии вернулись обе наманганские команды СДЮСШОР № 23 – девушек и юношей. А в пятницу в бассейне "Ешлик" стартовал открытый чемпионат Узбекистана среди взрослых.

Как говорит одна чемпионок студентка Наманганского спортколледжа олимпийского резерва Сабина Валитова, девчонки были очень довольны, что сумели опередить сильные команды Сингапура и Гонконга, а также хозяев.

"Очень понравилась игра с Гонконгом. Матч был очень упорным – соперницы были равны по классу, к тому же это был финал. И мы сумели победить", – делится впечатлениями Сабина.

Как она считает, помогла им поддержка всей делегации – тренеров и парней. "Мальчики отчаянно болели за нас. Думаю, это стало одним из факторов победы", – говорит Сабина.

Стоит сказать, что наманганские девушки и в прошлом году вышли победительницами этого турнира. Так что успехи в Малайзии становятся для нашего водного поло традицией.

Сейчас перед наманганскими командами стоит задача – столь же успешно выступить в родном бассейне. Это тем более сложно, что среди соперников не только команды из Ташкента и других областей Республики, но и коллективы из Казахстана и Индонезии. Так что борьба обещает быть жаркой.

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