



Глава МИД Узбекистана принял руководителя парламента Саксонии



ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с председателем парламента федеральной земли Саксония Маттиасом Рёсслером, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития двусторонних отношений в различных форматах и областях, в том числе в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии парламента, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи