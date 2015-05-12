В МИД Узбекистана готовятся к визиту румынской делегации

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 14 мая, в Министерстве иностранных дел Узбекистана будет проведен очередной раунд узбекско-румынских межмидовских политических консультаций, для участия в которых в Ташкент прибывает с визитом делегация внешнеполитического ведомства Румынии во главе с государственным секретарем по стратегическим вопросам Даниэлом Йонитой.

В ходе пребывания в Узбекистане румынская сторона также проведет встречу в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД.

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