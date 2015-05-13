



Посол Японии посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых по итогам 12-го заседания Узбекско-японского и Японско-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству 26-28 января в Токио, а также совместной проработки новых перспективных проектов в высокотехнологичных отраслях экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи