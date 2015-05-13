



В МВЭСИТ Узбекистана приняли посла Великобритании



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании Джорджем Эдгаром. Встреча была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам переговоров была достигнута договоренность об активной совместной подготовке к очередному заседанию Узбекско-британского совета по торговле и промышленности в Лондоне, сообщает МВЭСИТ Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи