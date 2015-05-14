Главы МИД Узбекистана и Румынии провели переговоры

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с государственным секретарем по стратегическим вопросам Министерства иностранных дел Румынии Даниэлом Йониту, прибывшим в Ташкент в рамках участия в 4-м раунде межмидовских политических консультаций. Встреча прошла при участии Посла Румынии в Узбекистане Ромео Станчу.

В ходе переговров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, как в двустороннем формате, так и по линии взаимодействия с другими странами ЕС и международными организациями.

Более подробно вопросы развития узбекско-румынского партнерства обсуждались в ходе состоявшихся затем межмидовских политконсультаций, на которых стороны также подчеркнули необходимость углубления политических и межпарламентских связей, укрепления прямых контактов деловых кругов двух стран, включая представителей среднего и малого бизнеса, а также расширения взаимообменов между учреждениями образования и здравоохранения, деятелями культуры и искусства, сообщает МИД Узбекистана.

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