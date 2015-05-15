Посол Афганистана отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Садиком Даудзаем, завершающим работу на посту главы дипломатической миссии своей страны в Ташкенте.

В ходе встречи были подведены итоги развития узбекско-афганских отношений в период пребывания М.С.Даудзая в должности посла в Узбекистане, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая перспективы реализации совместных экономических проектов, график предстоящих двусторонних политических контактов, других встреч на различных уровнях.

Напомним, что М.С.Даудзай являлся послом Афганистана в Узбекистане с января 2013 года, сменив на этом посту временно поверенного в делах Афганистана в Узбекистане Сайеда Шахабуддина Тимури.

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