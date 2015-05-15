



В Учкургане прошел конкурс юных правоведов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Отличное знание законов и права Узбекистана показали участники состоявшегося во вторник в экономическом колледже Учкурганского района конкурсе "Молодежь и закон" среди учащихся профессиональных колледжей. Соревновались команды "Адолат" и "Парламент". Помимо вопросов участникам предлагалось решение ситуативных задач правового характера. Целями проведения данного мероприятия является формирования у молодежи интереса к правовым знаниям и профилактика правонарушений, отметили в районной прокуратуре, которая и стала инициаторов проведения конкурса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи