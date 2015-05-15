Мастер-класс от столичных травматологов состоялся в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник специалисты Республиканского НИИ травматологии и ортопедии провели мастер-класс в областном многопрофильном медицинском центре. В ходе тренингов столичные светила приняли более 200 пациентов, помогли им в лечении даже застарелых и безнадежных заболеваний и травм.

Большинство больных будут лечиться в данном медицинском учреждении, некоторым придется пройти лечение в республиканском НИИ и других учреждениях Ташкента.

"В последнее время мне было трудно ходить, так как поврежденная нога всегда давала о себе знать, благодаря столичному ортопеду Хуршиду Шокирову я узнала, что с помощью новых хирургических технологий можно вернуть былую подвижность. Скоро мне придется лечь на операцию и потом, надеюсь, смогу выкинуть трость подальше", – говорит пациентка Мухаррам Х.

Врачи не ограничились приемом и консультациями и провели 6 операций по восстановлению мобильности суставов с использованием новых технологий, прочитали серию интересных докладов.

"Такие операции проводятся впервые и позволяют ускорить восстановительный период и вернуть пациентам трудоспособность в сжатые сроки", – прокомментировал действия коллег заведующий отделением ортопедии и артрологии Ёсунхон Фахриддинов.

"Цель нашего прибытия – ознакомить наманганских медиков с новейшими технологиями, помочь им внедрить в практику новые методы работы и достижения науки", – отмечает в свою очередь заместитель директора РНИИ травматологии и ортопедии Мурод Солиев.

По его словам, благодаря этому мероприятию удастся существенно расширить возможности наманганских коллег в деле своевременной диагностики и эффективного лечения различных заболеваний.

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