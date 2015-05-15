В Уйчи сдан дом "Камолот"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник введен в эксплуатацию дом "Камолот" для молодых семей Уйчинского района Наманганской области. Первыми в новые квартиры со всеми удобствами переехали призеры чемпионата мира и Узбекистана по рукопашному бою, борьбе, кикбоксингу и другим видам спорта.

Одним из первых в этом доме поселилась семья Худойбердиевых. Абдулло и Мухаррам воспитали и вырастили двух дочек и двоих сыновей. Девочки стали учителями, а вот парни – известными спортсменами. Нодирбек – пятикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу, двукратный призер бронзовый призер Кубка мира и победитель многих международных соревнований. Он очень рад, что одна из новых квартир досталась ему.

"Горжусь тем, что являюсь частицей такой Родины, где и млад и стар пользуется одинаковым вниманием и почетом. Благодаря заботе Президента нашей страны сегодня моя семья получила ключи от современного дома своей мечты. Мы все этому очень рады. Здесь есть все условия и удобства для воспитания наших детей гармонично развитыми личностями", – говорит Нодирбек Худойбердиев.

В четырехэтажном доме "Камолот" 32 квартиры, для его жильцов созданы все бытовые условия. Наманганским областным региональным филиалом акционерного коммерческого банка "Узсаноаткурилишбанк" молодым семьям предоставлен льготный ипотечный кредит сроком на 20 лет, без оплаты первоначального взноса. Всего банком выдано кредитов на 3 миллиарда сумов.

Этот дом построен в рамках реализации постановления Президента "О дополнительных мерах, направленных на осуществление в Республике Узбекистан государственной молодежной политики".

Отметим также, что более 85 тысяч жителей Уйчинского района – молодые люди. Для них создаются необходимые условия для тщательного овладения современными знаниями и профессиями, регулярных занятий спортом, демонстрации своего таланта и потенциала.

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