В Намангане провели конкурс медсестер

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Творческое соревнование медицинских сестер области прошло во вторник в театре драмы и комедии им. А. Навои Намангана. Конкурс "Хамшира-2015", организованный облздравуправлением, областным объединением профсоюзов и ОДМ "Камолот", был приурочен к Международному дню медсестер, отмечаемому 12 мая.

В церемонии открытия выступили руководитель секретариата социально-экономического развития областного хокимията Аюбхон Аппаков и начальник облздравуправления, сенатор Олий Мажлиса Солижон Муминов. Они особо отметили последовательно осуществляемые в Узбекистане реформы в системе здравоохранения, растущее качество медицинского обслуживания и мастерство медицинского персонала.

Конкурс здесь проводился по нескольким номинациям: приветствие и теоретическая викторина, где медсестры мерялись своими знаниями. Тут отличились медсестры Эъзозахон Абдуллаева и Маъмура Турабаева.

Смотр практических навыков проходил во 2-м Наманганском медицинском колледже. С результатами испытания членов жюри ознакомил заместитель директора колледжа Рахматилла Мухиддинов, отметивший возросший уровень профессиональной подготовки медсестер. Наивысшее количество баллов набрали Н. Маликова, Э. Абдуллаева, Б. Абдухамидова и Ш. Охундадаева.

Далее участницам пришлось показать уровень социально-политических знаний – Конституции и истории страны, законодательства, в том числе и нормативных документов в сфере медицины, а также небольшой концерт, где медсестры исполнили песни и танцы.

По итогам конкурса победительницей была признана представительница областного филиала РЦЭМП Дилнавоз Умарчаева, медсестры Наманганского районного медицинского объединения Нилуфар Маликова и детского многопрофильного медицинского центра Э. Абдуллаева заняли второе и третье места.

"Я долго готовилась к конкурсу и мне улыбнулась удача. Приложу все силы, чтобы успешно выступить на республиканском этапе конкурса, который состоится в Фергане", – говорит Д. Умарчаева.

В завершение конкурса медсестер тепло поздравил Солижон Муминов и вручил призерам подарки и дипломы.

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