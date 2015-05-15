Заявление посольства США

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. По случаю десятой годовщины трагических событий в Андижане 13 мая 2005 года посольство США в Ташкенте распространило в среду специальное заявление.

"В связи с десятой годовщиной событий, имевших место в Андижане 13 мая 2005 года, Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования родным и близким всех тех, кто потерял жизнь или пострадал в результате тех событий", – говорится в документе.

"У нас много общих целей с Узбекистаном и мы по-прежнему привержены поощрению подотчетности, примирения, демократических реформ и защиты прав человека", – отмечается далее.

В заключение диппредставительство США в Узбекистане отмечает, что "Соединенные Штаты продолжают призывать Узбекистан в полной мере реализовать свои национальные и международные обязательства в области прав человека".

Напомним, что в результате массовых беспорядков 12 – 13 мая 2005 года в Андижане погибло, по официальным данным, 187 человек. Организаторы их затем были осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

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