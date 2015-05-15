Посольство США в Узбекистане проведет экологическую акцию в День Земли

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. На акцию по посадке саженцев в предгорьях Чимгана приглашает 16 мая журналистов посольство США в Ташкенте. Она проводится в честь Международного дня Земли.

Участниками экологической акции: помимо представителей СМИ будут волонтеры ННО "Ekomaktab", активисты молодежного крыла Экологического движения Узбекистана, альпинисты, туристы из молодежных клубов "Баркамол авлод", сотрудники посольства США в Узбекистане, сотрудники органов местного самоуправления граждан поселка Чимган.

В рамках акции пройдет праздничный митинг, инструктаж по технике безопасности. После основной части акции – посадки и полива саженцев – пройдут спортивные состязания для всех участников по преодолению полосы препятствий.

Отметим, что такая акция стала уже традиционной.

УЗИНФОРМ