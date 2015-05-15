Молодежь навещает ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду группа учеников школы № 52 Намангана во главе с Ларисой Шевченко и Аллой Ишимбаевой пришла в гости к ветерану труда Надежде Ким. Ребята поздравили пожилую женщину с праздником, пожелали ей здоровья, преподнесли букет цветов.

Бабушка рассказала представителям подрастающего поколения о своей непростой судьбе. Надежда Ким родилась в городе Спасск Приморского края, в 1937 году, как и другие лица корейской национальности, была депортирована в Узбекистан. Здесь она обрела вторую Родину, в годы Второй мировой войны трудилась на строительстве Фархадской ГЭС в Бегавате.

"Это было очень трудное время, но мы знали, что помогаем нашей стране, война окончится, и будем мы жить в мире и согласии", – подчеркнула Надежда Ким.

За трудовую доблесть она была награждена медалями "Шухрат", "50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", "Ветеран труда".

Ребята слушала убеленную сединами женщину очень внимательно. В свою очередь, они поделились с ветераном труда своими успехами в учебе и спорте.

В тот же день эта группа школьников поздравила с праздником и ветерана труда Туранбоя-ота Амирзалиева.

А накануне Дня памяти и почестей ученики и педагоги школы № 52 провели для приглашенных ветеранов большой праздничный концерт. В гости к молодежи пришли не только ветераны войны, но и военнослужащие Наманганского гарнизона, сотрудники облУЧС, рассказавшие ребятам о нынешних буднях узбекской армии и спасателей.

Хор ветеранов "Огонек" исполнил для участников встречи песни военных лет.

Завершилось мероприятие праздничным угощением и танцами.

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