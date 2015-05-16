Обнадеживающие результаты наманганских каратистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. На недавнем открытом чемпионате Узбекистана по фудокан карате, прошедшем в Ташкенте, наманганские борцы завоевали целый ряд наград.



Среди спортсменов в возрастной группе от 18 до 22 лет в состязаниях ENBU победил капитан наманганской команды – тренер Шохрухбек Мирзаобидов, который вошел в сборную страны и завоевал право на участие в чемпионате Азии.

Болажон Мухаммаджонов, выступая в индивидуальном и командном ката, кумитэ, завоевал полный комплект медалей – "золото", "серебро" и "бронзу". Победителем в состязаниях ENBU стал также Хусаир Мирзаобидов.

В ходе напряженных состязаний в своих возрастных группах второе и третье места в кумите заняли Хумоюн Исмоилов и Махсудбек Абдувахобов, Рабий. В командном ката победил Омадбек Абдувалиев, а Гавхарпошшо Умаржанова, почти идеально выполнившая комплекс индивидуальных упражнений, стала бронзовым призером.

Всего в смешанных соревнованиях в столице страны приняли участие более 350 спортсменов со всех концов страны.

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