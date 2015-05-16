Узбекскому лидеру продолжают поступать поздравления по случаю переизбрания

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов продолжает получать поздравления от лидеров зарубежных государств и руководителей сотрудничающих с Республикой организаций по случаю его победы на прошедших 29 марта выборах Президента Республики Узбекистан.

Так, поздравительные послания главе Узбекистана направили Президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Комиссии Европейского Союза Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Республики Филиппины Бениньо Акино, президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин, заместитель председателя Совета директоров компании "Боинг", президент и главный исполнительный директор компании "Боинг гражданские самолеты" Рэй Коннер, председатель Совета управления авиакомпании "Air Arabiya" ОАЭ Абдуллах бин Мухаммед Ал Таний, президент и представительный директор "Исузу Моторс Лимитед" Сусуму Хосои.

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