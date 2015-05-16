В Узбекистане защитят частную собственность

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития", который принят в целях кардинального повышения роли и места частной собственности в экономике Республики, ликвидации преград и ограничений на пути развития частной собственности и частного предпринимательства, сокращения государственного присутствия в экономике, последовательного роста доли частной собственности в валовом внутреннем продукте, в том числе с участием иностранного капитала.

Документом, в частности, предписывается:

1. Утвердить Программу мер по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития, согласно приложению, направленную на:

повышение ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц государственных, правоохранительных и контролирующих органов за воспрепятствование и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, нарушение прав частных собственников;

усиление гарантий защиты частной собственности, продолжение процесса либерализации административного и уголовного законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;

дальнейшее упрощение всех видов регистрационных, разрешительных

и лицензионных процедур, а также процедур, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности;

создание необходимых условий и возможностей для ускоренного развития частной собственности и частного предпринимательства, расширения их доступа к материальным и кредитным ресурсам, улучшения бизнес-среды.

Возложить персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий, включенных в Программу мер, на руководителей соответствующих министерств, ведомств, судебных, правоохранительных и контролирующих органов – ответственных исполнителей, органов государственной власти на местах.

2. Установить с 1 июля 2015 года порядок, в соответствии с которым:

проведение всех проверок деятельности микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств осуществляется контролирующими органами в плановом порядке не чаще одного раза в четыре года, других хозяйствующих субъектов – не чаще одного раза в три года, только по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов Республики Узбекистан;

срок проведения плановых проверок, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, составляет не более 10 календарных дней;

плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства охватывают только период, последующий за последней плановой проверкой;

проверки правоохранительными органами деятельности хозяйствующих субъектов в связи с возбужденными уголовными делами осуществляются с обязательным участием привлеченных хозяйствующими субъектами адвокатов (за исключением случаев отказа от данного права со стороны хозяйствующего субъекта);

не возбуждается уголовное дело и освобождается от ответственности лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 184 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), если оно полностью возместило нанесенный государству ущерб, уплатило пени и другие виды финансовых санкций в течение 30 дней после обнаружения преступления.

3. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:

усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и практическим внедрением принятых норм, обеспечив неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц контролирующих, правоохранительных и уполномоченных государственных органов за нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в срок до 1 июля 2015 года создать на базе действующего Единого центра обслуживания вызовов АК "Узбектелеком" и "телефона доверия" Генеральной прокуратуры систему круглосуточного приема обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по вопросам необоснованного вмешательства государственных, правоохранительных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности и нарушения прав собственников, с принятием предусмотренных законодательством мер воздействия в отношении лиц, виновных в нарушении законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности.

4. Определить, что:

хозяйственным судам предоставляется право приостанавливать исполнение решения контролирующего органа, обжалуемого со стороны субъекта предпринимательства, на период рассмотрения соответствующего иска;

изъятие имущества субъектов предпринимательства в связи с нарушением ими налогового и таможенного законодательства осуществляется исключительно по решению суда;

взыскание доначисленных таможенных платежей, по которым имеется возражение со стороны субъекта предпринимательства, производится по решению хозяйственного суда.

Высшему хозяйственному суду совместно с Министерством юстиции, Министерством финансов, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан предложения по дальнейшему повышению роли и эффективности деятельности судебных органов по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, ускорению сроков рассмотрения исков субъектов предпринимательства, в том числе путем широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий.

5. Предоставить с 1 июля 2015 года индивидуальным предпринимателям право нанимать от одного до трех работников в зависимости от вида деятельности с уплатой за каждого нанятого работника страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд в размере 50 процентов от минимальной заработной платы и фиксированного налога в размере 30 процентов от установленной ставки для индивидуальных предпринимателей-работодателей.

Освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты фиксированного налога за нанятых работников – выпускников профессиональных колледжей, в течение двенадцати месяцев с даты окончания ими колледжа.

6. Принять предложение Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства финансов, Госархитектстроя, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан о создании на базе инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов) единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно" (далее – центры "одно окно").

Возложить на Министерство юстиции Республики Узбекистан функции по координации, контролю и оказанию методического содействия деятельности центров "одно окно" с сохранением существующей предельной численности работников органов юстиции.

7. Кабинету Министров совместно с Министерством юстиции, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой, другими заинтересованными министерствами и ведомствами:

в срок до 1 июля 2015 года провести полную инвентаризацию государственных услуг, оказываемых службами "одно окно" при различных ведомствах, с их интеграцией в систему услуг центров "одно окно", разработкой типовых форм учредительных документов и документов, представляемых для получения государственных услуг, в том числе лицензий и разрешительных процедур;

обеспечить начало функционирования центров "одно окно" не позднее 1 января 2016 года с последующим запретом на принятие другими органами государственного и хозяйственного управления непосредственно от субъектов предпринимательства документов для оказания им государственных услуг, оказываемых центрами "одно окно".

8. Установить, что вся сумма государственной пошлины, поступающей за государственную регистрацию субъектов предпринимательства, зачисляется в доходы инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов), а с 1 января 2016 года – в доходы центров "одно окно", в качестве источника их финансирования, с направлением поступающих средств исключительно на цели укрепления их материально-технической базы и стимулирования сотрудников.

9. Министерству экономики, Министерству юстиции, Министерству финансов, Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Государственному налоговому комитету, Центральному банку Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

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