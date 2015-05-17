



Делегация МИД Узбекистана отправилась в Бельгию



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана отправилась с визитом в Брюссель. Главой делегации является министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Визит, который продлится до 20 мая, предпринят с целью участия в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз". Кроме того, узбекская делегация проведет переговоры с министром иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, встречи с другими официальными лицами, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи