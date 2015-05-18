Делегация МИД Узбекистана встретилась с вице-президентом Еврокомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в рамках пребывания с визитом в Брюсселе делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана, которую возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, провела встречу с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром ЕС по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов реализации Меморандума о взаимопонимании между Узбекистаном и ЕС по сотрудничеству в сфере энергетики, который был подписан в январе 2011 года в рамках визита Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Брюссель, перспектив реализации новых совместных проектов в сфере энергетики, а также обмену мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, сообщает МИД Узбекистана.

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