Продолжается визит делегации МИД Узбекистана в Брюссель

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана, пребывающая с визитом в Бельгии во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, приняла участие в прошедшем в этот день в Брюсселе под руководством главы МИД председательствующей в Евросоюзе Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса 12-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз".

Заседание было посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также в контексте взаимодействия с другими странами Центральной Азии, обмену мнениями по ключевым международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане.

Как сообщает МИД Узбекистана, в рамках встречи глава узбекской делегации и директор Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) Джонатан Лукас подписали Меморандум об учреждении и функционировании в Ташкенте Регионального секретариата центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам для Центральной Азии, реализация которого инициирована и будет финансироваться Евросоюзом.

На следующий день делегация Узбекистана была принята председателем Палаты представителей Парламента Королевства Бельгия Зигфридом Браке, в ходе встречи с которым был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, перспективам углубления узбекско-бельгийского межпарламентского сотрудничества и другим вопросам.

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