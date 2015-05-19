В МИД Узбекистана приняли глав дипмиссий ряда европейских стран

ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайными и Полномочными Послами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджем Эдгаром, Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфер-Виссингом, Французской Республики Жаком Анри Эльсом, временным поверенным в делах Европейского Союза Ондрием Шимеком.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в региональных и международных масштабах, сообщает МИД Узбекистана.

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