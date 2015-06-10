В Намангане начались международные теннисные турниры

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Чемпион Узбекистана, наманганский теннисист Хумоюн Султанов не смог преодолеть первый барьер в начавшемся в этом городе международном теннисном турнире среди мужчин и женщин. Он проходит на кортах теннисного комплекса "Дустлик" СДЮСШОР № 2.

В понедельник в соперники 16-летнему спортсмену жребий выбрал другого молодого теннисиста Тимура Исмаилова, седьмую ракетку турнира. Равная, красивая игра принесла успех чуть более опытному Тимуру – 7:6, 7:6. Это сказалось в первую очередь на тайбрейках. Особенно обидным было окончание второго сета: на тайбрейке Хумоюн вел – 4:1, но затем проиграл 6 очков подряд! Нервы сдали.

Как считают многие специалисты, этот матч может смело претендовать на звание самого интересного во всем турнире.

Выделил игру этих парней и капитан сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса Петр Лебедь. Он в первую очередь отмечает прогресс Хумоюна, уже проходившего сбор с командой в Дубае и тренировки в Малайзии. "Наманганец в общем вел игру, но тайбрейках сказался больший опыт Тимура. Он сыграл по счету, хладнокровно. А вообще могу сказать, что Хумоюн заметно прогрессирует, здесь хорошо с ним работают", – говорит Лебедь. Также он подчеркивает, что за наманганским теннисистом он продолжит следить, и, несмотря на неудачу, не сбрасывает его со счета. Петр Леонидович называет его весьма перспективным, надеется на дальнейший рост.

Во вторник проиграли в первом круге и два других представителя наманганской школы тенниса. Расул Ахмадалиев, пробившийся в основную сетку из квалификации, уступает без борьбы Тимуру Хабибуллину из Казахстана – 2:6, 2:6, а Гульчехра Мухаммадсидикова всухую россиянке Веронике Кудерметовой.

Свой класс подтвердили два первых номера "посева". Японка Хироко Кувата встретила неожиданное противодействие со стороны индийской девушки Шаррмада Балу, но все же победила в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:3, а узбекистанка Нигина Абдураимова одолела соотечественницу Полину Меренкову – 6:4, 6:1. Столь же убедительно выглядела известная теннисистка Акгуль Аманмурадова в поединке казахстанкой Екатериной Клюевой – 6:3, 6:1.

Всего в турнире играют профессиональные теннисисты 18 стран – Индии, Японии, Китая, ЮАР, Германии, Польши, России и других.

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