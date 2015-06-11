В Намангане в день донора вручат знаки почетного донора

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Во Всемирный день донора, 14 июня, двоим жителям Касансая Наманганской области торжественно вручат значки "Почетный донор Республики Узбекистан". Награды удостоены фермер Акрамжон Инамов и домохозяйка Наталья Тургунова.

Как рассказала главный врач областного Центра крови Мунера Умурзакова, присуждение этих знаков произошло впервые за многие годы.

Что же нужно сделать, что стать почетным донором? Новые обладатели этого звания за примерно 10 лет безвозмездно сдали кровь по 60 раз.

Однако таких добровольцев, по словам Мунеры Вахобжановны, немного, почти нет. В основном в Центр крови приходят родственники страждущих. Но бывали случаи, что мужья отказывались сдавать кровь даже своим больным женам.

На многих действует предубеждение – кто-то боится заразиться ВИЧ-инфекцией, кто-то считает, что кровь не восстанавливается. И тут у врачей не хватает дара убеждения, чтобы рассеять страхи.

"И все же активная пропаганда безвозмездного донорства крови дает свои плоды. Нам удалось привлечь к донорству за 5 месяцев этого года свыше 2 тысяч человек. Они сдали больше тысячи литров крови", – не без удовлетворения рассказывает Мунера Вахобжановна.

Таким образом, удается не только выполнять план по сдаче крови, но и держать постоянный резерв 50 литров на случай чрезвычайной ситуации, когда может понадобиться в кратчайший срок много крови, – сильное землетрясение, крупная техногенная авария.

Обычно в день в областной центр крови приходят 15 – 20 человек, но бывает и больше, в понедельник, когда мы беседовали с главврачом центра, пришло 35 человек.

Тем не менее, говорить о том, что проблема нехватки крови в медицинских учреждениях области решена полностью, – еще рано. Именно потому, что очень мало постоянных доноров, таких, как вышеупомянутые Акрамжон Инамов и Наталья Тургунова.

В этом году темой Всемирного дня донора крови – "Спасибо за спасение моей жизни". Цель – выразить благодарность донорам крови, ежедневно спасающим человеческие жизни путем предоставления своей крови, и призвать большее число людей во всем мире добровольно и регулярно сдавать свою кровь под лозунгом "Сдавайте бесплатно, сдавайте часто. Донорство крови – это важно".

Актуальность донорства подчеркивается данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня лишь в 62 странах национальные запасы крови основаны почти на 100-процентом добровольном безвозмездном донорстве крови, а 40 стран до сих пор зависят от семейных доноров и даже от платных доноров. Цель ВОЗ – чтобы к 2020 году все страны получали все свои запасы крови от добровольных неоплачиваемых доноров.

УЗИНФОРМ