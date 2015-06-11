В Ташкенте спели в честь Дня России

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в столичном Академическом русском драматическом театре Узбекистана прошел гала-концерт "Лейся, песня…", посвященный празднованию Дня России.

Праздник для поклонников великой русской культуры организовало представительство Россотрудничества при участии посольства России в Узбекистане.

Концертя прошел с настоящим русским размахом: свое творчество представили знаменитые артисты Узбекистана и Башкортостана, молодые выдающиеся исполнители, лауреаты республиканских и международных конкурсов, а также фестиваля представительства Россотрудничества в Узбекистане "Русская культура-2014".

Среди них народные артисты Узбекистана Аваз Раджабов, Нормумин Султанов и Мансур Ташматов, народная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова, заслуженные артисты Узбекистана Павел Борисов и Кумуш Розакова, авторы, композиторы и исполнители Юрий Алеников, Владимир Барамыков, актеры и певцы Олег Галахов, Георгий Дмитриев, Рада Смирных, концертмейстеры и музыканты Руслан Волков и Диляра Ахметшина, квартет молодых исполнителей – воспитанников Республиканского специализированного музыкального лицея имени Успенского под управлением профессора Марка Зайко и многие другие. Они исполнили лучшее из оперного и народного репертуара русской песни.

Гала-концерт открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев и руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, советник посольства России в Узбекистане Виктор Шулика.

В зал были представители общественности, соотечественники и представители творческой интеллигенции Узбекистана.

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