О приеме в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров 3 июня 2015 года принято Постановление "“О приеме в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2015/2016 учебном году”, сообщает Министерство высшего среднего специального образования Республики Узбекистан.

В нем отмечается что, за годы независимости в результате реализации Национальной программы подготовки кадров в стране создана современная система непрерывного 12-летнего образования, сформирована разветвленная сеть профессиональных колледжей и академических лицеев, обеспечивающая полный охват выпускников 9-классов общеобразовательных школ во всех регионах республики, имея в виду их обучение по избранной специальности в средних специальных, профессиональных колледжах и лицеях. Материально-техническая база профессиональных колледжей, оснащенная современными учебно-лабораторным оборудованием и производственными мастерскими, обеспечивает овладение учащимися колледжей двумя-тремя профессиями.

В целях обеспечения полного охвата выпускников 9-классов общеобразовательных школ обучением в профессиональных колледжах и академических лицеях, обеспечения подготовки специалистов со средним специальным образованием по реально востребованным в отраслях и сферах экономики и территорий республики профессиям Министерствами и ведомствами разработаны предложения по приему выпускников 9-классов общеобразовательных школ в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения на 2015-2016 учебный год по конкретным профессиям и специальностям на основе балансовых расчетов создания в 2018 году новых рабочих мест по каждой области, городу и району, исходя из предусмотренных к реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производств, программ социально-экономического развития регионов.

Документом принято решение по перепрофилированию с 2015/2016 учебного года 35 профессиональных колледжей в регионах республики с расширением и унификацией профессий и специальностей исходя из критического анализа фактической востребованности выпускников колледжей по конкретным профессиям в отраслях и сферах экономики.

Постановлением установлены общие параметры приема выпускников 9-классов общеобразовательных школ в академические лицеи и профессиональные колледжи на 2015/2016 учебный год. Так, в новом учебном году средние специальные и профессиональные образовательные учреждения Узбекистана примут 483 216 учащихся. Из них в академические лицеи – 32555 человек, в профессиональные колледжи – 450 661.

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