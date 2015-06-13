



Встреча с выпускниками Дипломатических курсов



ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялось вручение сертификаты о завершении учебы очередной группе слушателей Дипломатических курсов при Университете мировой экономики и дипломатии, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. В течение двух месяцев руководители подразделений и ведущие сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, Государственного комитета по охране природы Республики Узбекистан, исследовательских учреждений, Национальной телерадиокомпании и информационного агентства «Жахон» изучали курс «Информационно-аналитическая работа во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности», подготовили и защитили выпускные работы по актуальным вопросам международных связей соответствующих ведомств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи