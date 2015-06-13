Узбекистан – ООН: сотрудничество во имя мира и стабильного развития

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Как ранее сообщалось, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 11 июня прибыл в нашу страну с официальным визитом.

В резиденции Куксарой 12 июня состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

Организация Объединенных Наций – авторитетная международная структура, членами которой являются 193 страны. Спустя шесть месяцев после обретения нашей страной независимости – 2 марта 1992 года Узбекистан стал членом этой международной организации. Последовательно развивается сотрудничество в сферах укрепления мира и безопасности, здравоохранения, экологии, образования, культуры, туризма и других.

Этот визит дал хорошую возможность продолжить сложившийся продуктивный диалог, обменяться мнениями по вопросам укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ООН, в том числе по таким направлениям, как противодействие ядерному распространению, устойчивое социально-экономическое развитие, решение экологических проблем и рациональное использование водных ресурсов, урегулирование ситуации в Афганистане и его восстановление, борьба с угрозой международного терроризма и наркотрафика, и другим.

Миролюбивая политика Узбекистана, его усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе созвучны деятельности ООН. По инициативе Президента нашей страны Центральная Азия стала зоной, свободной от ядерного оружия.

В нашей стране действуют представительства ряда таких структурных подразделений ООН, как Всемирная организация здравоохранения, Организация по вопросам образования, науки и культуры, Всемирный банк, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Детский фонд, Фонд народонаселения, Программа развития, Управление по борьбе с наркотиками и преступностью, Объединенная программа по ВИЧ/СПИД. Совместно с этими организациями реализовано более 440 проектов. В настоящее время осуществляется свыше 70 проектов.

– В Узбекистане хорошо знают Вас как видного политического деятеля, который уже многие годы последовательно осуществляет активную и плодотворную деятельность по обеспечению международной безопасности, продвижению идей безъядерного мира, решению актуальных для всего человечества задач устойчивого развития, а также многих насущных глобальных проблем, экологического, социального и гуманитарного характера, чем снискали заслуженный авторитет и признание мирового сообщества, – отметил Ислам Каримов.

Важное место в деятельности ООН приобретает достижение высоких Целей развития тысячелетия, которые были комплексным ориентиром для всех государств в течение последних пятнадцати лет, а также предстоящая новая повестка дня будущего - Цели устойчивого развития.

– Ваш нынешний визит в Центральную Азию и, в частности, Республику Узбекистан, в качестве главы ООН даст прекрасную возможность ближе ознакомиться со складывающейся обстановкой в регионе и подробно обменяться мнениями по волнующим всех нас актуальным проблемам, – сказал Президент нашей страны. – И в первую очередь не может не вызывать серьезной озабоченности рост радикализации, конфликтов и насилия, усиление политического и экономического противостояния, продолжающийся мировой глобально-финансовый кризис. В условиях все более осложняющейся обстановки в мире мы рассматриваем ООН как единственную универсальную международную организацию по поддержанию глобальной безопасности и стабильности, уникальную структуру для решения многих сложнейших межгосударственных и международных проблем.

- Узбекистан добился значительного прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, обеспечении верховенства закона и защиты прав человека, охране материнства и детства, совершенствовании системы образования, - сказал Пан Ги Мун. – Все эти достижения являются результатом устойчивых и ориентированных на интересы человека социально-экономических реформ.

Генеральный секретарь особо подчеркнул заинтересованность Организации Объединенных Наций в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов регионального и международного характера, определили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана с ООН и его специализированными институтами и агентствами.

Узбекистане хорошо помнят поездку Пан Ги Муна в зону Приаралья в ходе его предыдущего визита в 2010 году, которая еще раз привлекла внимание мирового сообщества к одной из глобальных планетарных экологических катастроф современности.

Как известно, Приаралье неумолимо захватывает все более расширяющаяся здесь пустыня. За последние 50 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем в 4 раза, объем воды уменьшился в 10 раз, во столько же раз возросла его минерализация. Под воздействием факторов, негативно влияющих на качество жизни, здоровье, генофонд проживающего здесь населения, находятся не только регионы вокруг высыхающего моря, но и территории, выходящие далеко за его пределы. Без совместных усилий и тесного сотрудничества с ООН решить существующие социально-экономические проблемы населения Приаралья невозможно.

В 2014 году в Ургенче проведена международная конференция “Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы”.

Глава нашего государства выразил признательность Пан Ги Муну за личную поддержку разработанной в рамках текущего председательства Узбекистана в Международном фонде спасения Арала “Программы мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье», которая была принята в качестве официального документа 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В центре обсужденных вопросов находились проблемы по сохранению и укреплению безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, приобретающие затяжной характер проблемы Афганистана.

Высокий гость приветствовал активное участие Узбекистана в многосторонних обсуждениях в рамках Организации Объединенных Наций и его вклад в решение региональных и глобальных вопросов. В частности, Генеральный секретарь ООН высоко оценил вклад Узбекистана в достижение стабильности и развития в Афганистане.

Пан Ги Мун особо подчеркнул усилия Узбекистана, который как дружественный сосед Афганистана оказывает широкую помощь для достижения этих задач. Наша страна при поддержке международных финансовых институтов, в частности, АБР, реализует проекты по строительству транспортных коммуникаций, обеспечивает население Афганистана электроэнергией и осуществляет доставку гуманитарной помощи.

Стороны отметили, что единственное решение афганской проблемы – это политические переговоры и достижение внутреннего консенсуса и согласия, создание для этого благоприятных международных условий, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки, активное участие Организации Объединенных Наций.

Ислам Каримов отметил, что Узбекистан, придавая важное значение сложившимся тесным партнерским отношениям с ООН и ее институтами, готов к последовательному развитию эффективного сотрудничества. В том числе по достижению Целей развития тысячелетия до конца текущего года и Целей устойчивого развития, которые планируется принять в ходе предстоящей Генеральной Ассамблеи.

Пан Ги Мун выразил уверенность, что взаимодействие ООН с Узбекистаном станет еще более продуктивным. Подписание Рамочной программы Организации Объединенных Наций по содействию развитию на 2016-2020 годы является важной вехой.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в тот же день посетил Бухару, ознакомился с историческими памятниками и современными сооружениями города.

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