Митрополит Викентий побывал в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий начал свой архипастырский визит по приходам Ферганского благочиния. В среду, 10 июня, в первую неделю Петрова поста, владыка совершил Божественную литургию в Наманганском храме Архистратига Божия Михаила.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный ферганского округа протоиерей Владислав Чеченова, иерей Игорь Лосев, протодиакон Александр Несин и настоятель храма Архангела Михаила иерей Сергей Башук.

Православные верующие Намангана радостно встретили своего архипастыря. Митрополит Викентий отслужил Божественную литургию в честь небесных покровителей Среднеазиатского митрополичьего округа преподобного Ираклия, исповедника Иссык-Кульского и вечернюю службу в честь святителя Луки (Войно-Ясененского), исповедника, архиепископа Крымского.

По окончании литургии митрополит Викентий обратился к прихожанам храма с назидательным архипастырским словом: "Пост и молитва даны нам для того, чтобы мы обратили внимание на свою душу, на свою жизнь, вспомнить о вечности, оторваться от своих временных привязанностей, и больше подумать о небесном, нежели о земном".

В своем слове владыка также дал наставления прихожанам о необходимости воспитания детей в духе истинной православной веры, чтобы у них было четкое представление о христианстве, призвал всех к духовному возрастанию, совершенствованию, особенно в эти дни, когда православные христиане проходят поприще апостольского поста.

Владыка также с сожалением отметил, что в последние годы теряется один из важнейших нравственных аспектов – сохранение целомудрия, девственной чистоты до брака, а в браке – сохранение верности. Митрополит Викентий наставлял родителей в том, чтобы они были примером для своих детей, а не поощряли их следовать моде «западного безнравственного веяния». Он также немного рассказал о жизни преподобного Ираклия, исповедника Иссык-Кульского и о святителе Луке, который, будучи хирургом в городе Ташкенте в трудные 20-е годы прошлого столетия, не побоялся принять сан священника.

По окончании службы владыка посетил православное кладбище города Намангана и совершил заупокойную литию.

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