В Туракургане обсудили итоги подготовки к жатве

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. "Как убрать хлеб вовремя и без потерь?" – такова была тема семинара, в котором приняли участие руководители фермерских хозяйств и уборочных отрядов, комбайнеры-операторы и специалисты по сельскому хозяйству, ветераны труда.

Он прошел в среду в Туракурганском районе Наманганской области. Жатва стартовала в эти дни во многих хозяйствах региона.

В работе собрания принял участие заместитель министра сельского и водного хозяйства Узбекистана Одилжон Абдурахимов, хоким района Носиржон Каимов и другие. Они напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности.

В этом году в районе зерновыми засеяно 5440 га, планируется произвести 16544 тонн товарного зерна и 1500 тонн – в семенной фонд.

Представители духовенства Мухибулло Худайбердиев, Усмонжон-хожи Рахмонов и аксакалы благословили жатву, которая стартовала в фермерском хозяйстве "Султон", и пожелали убрать урожай вовремя и без потерь.

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