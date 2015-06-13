В Касансае прошел конкурс юных автоинспекторов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Межшкольный этап конкурса "Яшил чирок-2015" ("Зеленый свет-2015") состоялся в среду в общеобразовательной школе № 18 Касансайского района Наманганской области Узбекистана.

"Юные автоинспекторы блеснули знаниями правил дорожного движения, ответили на вопросы тестов, примерно по таким же, по которым водители сдают экзамены в УБДД. Затем прошел конкурс подготовленных учениками стенгазет, фотоальбомов, буклетов, видеосюжетов", – рассказывает начальник отделения УБДД, майор Мухаммаджон Зайниев.

За их действиями наблюдали гости – старший инспектор УБДД облУВД, майор Д. Туланов, старший инспектор ГБДД Касансайского РОВД, сержант Х. Хамраев, представители учреждений народного образования.

По итогам конкурса сильнейшей оказалась команда школы № 26.

Победителям и участникам были вручены почетные грамоты и ценные подарки профсоюзной организации и спонсоров.

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